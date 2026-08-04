#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Общество

Экспорт казахстанского мяса на Ближний Восток вырос на 50%

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:48 Фото: unsplash
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об использовании национальных стандартов для защиты отечественного производителя и продвижения продукции на экспорт, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении уже есть практические результаты.

"В строительной отрасли новый стандарт на цемент позволил увеличить выпуск отечественной продукции в 1,5 раза. Такая же работа проведена по камнеобработке, панелям и полимерным трубам. В аграрном секторе введено 29 стандартов "Халал". Они разработаны с учетом требований рынков ОАЭ и Турции", – перечислил Шаккалиев.

Он отметил, что это расширило доступ отечественной мясной продукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока.

"За два года ее экспорт вырос на 50% и достиг 168 млн долларов", – заключил министр.

Ранее глава Минторговли пообещал, что Казахстан станет сухопутным Сингапуром.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:11, Сегодня
Как пошлины Трампа повлияли на казахстанский экспорт в США
Супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, сыр, сырная продукция, молочные продукты, молочный продукт, молочные изделия
11:00, Сегодня
Популяризацией казахстанского сыра занялись в Минторговли
Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса
11:45, Сегодня
Рост потребления и внешние причины – почему в Казахстане дорожает мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
13:32, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике
Появились новости о строительстве стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
13:16, Сегодня
Появились новости о ходе строительства стадиона в Алматы на 45 тысяч мест
Тимур Пирназаров
12:58, Сегодня
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Сегодня
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: