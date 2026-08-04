Экспорт казахстанского мяса на Ближний Восток вырос на 50%

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об использовании национальных стандартов для защиты отечественного производителя и продвижения продукции на экспорт, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в этом направлении уже есть практические результаты.

"В строительной отрасли новый стандарт на цемент позволил увеличить выпуск отечественной продукции в 1,5 раза. Такая же работа проведена по камнеобработке, панелям и полимерным трубам. В аграрном секторе введено 29 стандартов "Халал". Они разработаны с учетом требований рынков ОАЭ и Турции", – перечислил Шаккалиев.

Он отметил, что это расширило доступ отечественной мясной продукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока.

"За два года ее экспорт вырос на 50% и достиг 168 млн долларов", – заключил министр.

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