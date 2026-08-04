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Общество

Бурабай – природная зона для научных экспериментов молодых казахстанцев

Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:32 Фото: NU
Национальный парк "Бурабай" все чаще становится центром притяжения не только для туристов, но и для молодых исследователей.

Сегодня научно-образовательный комплекс Nazarbayev University (NU) в Боровом активно используется как полноценная лаборатория, причем не только для студентов вузов, но и для сотен школьников.

В обществе принято воспринимать Боровое исключительно как курорт. Однако инфраструктура региона доказывает свой колоссальный научный потенциал. База университета активно задействована в практических исследованиях: здесь проходит масштабная летняя выездная программа, объединившая студентов-биологов Школы естественных, социальных и гуманитарных наук NU, Школы медицины и преподавателей Карагандинского университета имени Е. А. Букетова.

Для реализации этой инициативы университет переоборудовал комплекс, установил современные полевые лаборатории и привлек к работе ведущих профессоров. Это позволило будущим ученым обрабатывать и анализировать биологические образцы прямо "в полях", не прерывая процесс исследований.

Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:32

Фото: NU

На летних каникулах студенты изучают флору и фауну Северного Казахстана, осваивая полный цикл современной научной работы. Участники устанавливают почвенные ловушки, собирают образцы и загружают данные на международную платформу iNaturalist, помогая мировому сообществу отслеживать биоразнообразие региона.

Программа выходит далеко за рамки классической ботаники и зоологии. Будущие ученые применяют методы дистанционного зондирования Земли, используют геоинформационные системы (GIS) и беспилотники для экологического мониторинга. Кроме того, студенты проходят интенсивный курс по статистике, где учатся визуализировать данные с помощью языка программирования R.

Участники выездной программы подчеркивают, что работа в дикой природе меняет взгляд на профессию.

"Курс в Бурабае — это невероятно ценный опыт, который позволяет увидеть, как теория оживает на практике. Особенно вдохновляет возможность учиться у преподавателей из разных университетов, которые искренне увлечены своим делом", – поделилась студентка 3-го курса программы Biological Sciences Арина Головина.

Важно отметить, что научно-образовательный комплекс NU в Боровом становится образовательной площадкой не только для студентов вузов, но и для подрастающего поколения. В этом сезоне национальный парк как полевую лабораторию использовали более 200 школьников. Они приезжали в Бурабай для проведения собственных экологических экспериментов, что наглядно доказывает масштаб использования территории в научно-образовательных целях.

Работа комплекса не ограничивается летним сезоном. Следующий заезд школьников и студентов намечен на зимний период: участники программ будут изучать свойства воды и особенности зимней экосистемы региона.

Бурабай , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:32

Фото: NU

Подобные полевые программы доказывают, что интеграция академической подготовки и практической работы в уникальных природных зонах Казахстана – это важнейший шаг в подготовке нового поколения отечественных ученых.

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Айсулу Омарова
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