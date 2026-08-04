"Штучный экземпляр": 87-летний казахстанец дал фору 30-летнему тренеру

30-летний фитнес-тренер Диас провел совместную тренировку с 87-летним жителем Астаны. В итоге стало ясно: опыт и дисциплина могут дать фору молодости, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре казахстанец выполнил несколько упражнений с мужчиной по имени Мелс. Правда, некоторые задания оказались для него слишком сложными.

"Учимся у старой школы, 87 лет для дедушки Мелса не помеха показывать мощные элементы", – написал тренер в описании к видео.

Комментаторы восхитились физической подготовкой мужчины и оставили ряд восторженных отзывов.

Уважаемый Мелс единственный такой в Астане и в Казахстане, я думаю. Даже молодые спортсмены не могут с ним соперничать. Мое восхищение.

Мой первый тренер! Как-то в 35-градусный мороз Мелс Аға шел в школу в одном костюме и с дипломатом в руках! Он – настоящий терминатор, отвечаю!

Мелс Молдагалиевич – мой учитель математики. Мужик! Сил вам и здоровья!

Респект и уважуха.

Крутой дядька. Соглашусь со многими: штучный экземпляр, таких когда-то производили. Уже таких нет и не будет, производство остановилось или станок сломался.

Аксакал еще фору даст многим молодым. Мощь.

Возраст – это просто цифра для тренировки.

Диас, как после этого вы можете называть Мелса дедушкой?

Высший пилотаж!

Вдохновляющий.

Стоит отметить, что несколько лет назад в Казнете было опубликовано видео, как тогда еще 85-летний аксакал искупался в ледяном Ишиме.

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