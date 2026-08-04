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Общество

"Штучный экземпляр": 87-летний казахстанец дал фору 30-летнему тренеру

руки, тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:01 Фото: pexels
30-летний фитнес-тренер Диас провел совместную тренировку с 87-летним жителем Астаны. В итоге стало ясно: опыт и дисциплина могут дать фору молодости, сообщает Zakon.kz.

Так, в кадре казахстанец выполнил несколько упражнений с мужчиной по имени Мелс. Правда, некоторые задания оказались для него слишком сложными.

"Учимся у старой школы, 87 лет для дедушки Мелса не помеха показывать мощные элементы", – написал тренер в описании к видео.

Комментаторы восхитились физической подготовкой мужчины и оставили ряд восторженных отзывов.

  • Уважаемый Мелс единственный такой в Астане и в Казахстане, я думаю. Даже молодые спортсмены не могут с ним соперничать. Мое восхищение.
  • Мой первый тренер! Как-то в 35-градусный мороз Мелс Аға шел в школу в одном костюме и с дипломатом в руках! Он – настоящий терминатор, отвечаю!
  • Мелс Молдагалиевич – мой учитель математики. Мужик! Сил вам и здоровья!
  • Респект и уважуха.
  • Крутой дядька. Соглашусь со многими: штучный экземпляр, таких когда-то производили. Уже таких нет и не будет, производство остановилось или станок сломался.
  • Аксакал еще фору даст многим молодым. Мощь.
  • Возраст – это просто цифра для тренировки.
  • Диас, как после этого вы можете называть Мелса дедушкой?
  • Высший пилотаж!
  • Вдохновляющий.

Стоит отметить, что несколько лет назад в Казнете было опубликовано видео, как тогда еще 85-летний аксакал искупался в ледяном Ишиме.

Не так давно мы писали, как российский музыкант Олег Газманов впечатлил Сеть в свой 75-й день рождения. Его физподготовка также поражает публику.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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