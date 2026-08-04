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Общество

Служебные документы казахстанской больницы нашли там, где их точно не должно было быть

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 17:52 Фото: Zakon.kz
В Актобе на стихийной свалке нашли служебные документы больницы, а нарушителей привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 августа 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области:

"В социальных сетях была опубликована видеозапись, снятая жителем Актобе. На кадрах зафиксирован факт выгрузки мусора в степной зоне за пределами города. Среди строительных отходов обнаружены служебные документы, принадлежащие одному из медицинских учреждений Актобе, в том числе несколько журналов учета".

По данному факту полицейские организовали проверочные мероприятия.

В результате установлено, что правила благоустройства территорий населенных пунктов нарушили ответственные лица местной больницы. В отношении ответственных лиц составлен протокол.

Также сообщается, что участковые инспекторы полиции провели с правонарушителями профилактическую беседу о соблюдении правил благоустройства.

В результате принятых мер медицинское учреждение собственными силами ликвидировало несанкционированную свалку.

Полиция призывает жителей и организации соблюдать экологические требования и утилизировать отходы только в специально отведенных местах.

1 августа 2026 года сообщалось, что казахстанец выбросил мусор из окна машины и попал в объектив дрона. Инцидент был зафиксирован в Шымкенте, а в полиции раскрыли его подробности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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