Казахстанец выбросил мусор из окна машины и попал в объектив дрона

На днях полицейские Шымкента с помощью дрона вычислили мужчину, который выбросил пластиковую бутылку на обочину прямо из салона автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как передает аккаунт полка патрульной полиции города Шымкент в Instagram, Нарушение зафиксировала камера беспилотника в рамках ежедневной акции "Чистый город". После этого сотрудники полиции остановили машину, провели с пассажиром профилактическую беседу. Нарушитель поднял выброшенную им бутылку и убрал обратно в автомобиль.

"Таких только штрафовать! Объяснять бесполезно", – эмоционально отреагировали на поступок нарушителя в комментариях.

Также полицейские напомнили водителям и пассажирам о недопустимости выбрасывания мусора и окурков на дороги и призвали бережно относиться к чистоте города.

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