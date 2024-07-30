Автобус рухнул в воронку: компания "Майкаинзолото" пытается оспорить свою вину

30 июля Судебная коллегия по административным делам суда города Астаны оставила без изменения решение специализированного межрайонного административного суда о признании незаконным и отмене акта специального расследования, сообщает Zakon.kz.

Из обстоятельств дела следует, что 4 января 2024 года на территории Майкаинского подземного рудника АО "Майкаинзолото" в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС", в результате чего погибли четверо спасателей.



Комиссия расследовала причины несчастного случая и пришла к выводу, что инцидент – это 100%-ная вина работодателя.

Однако компания "Майкаинзолото" отрицает свою вину и оспорила акт.



В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте "Майкаинзолото" вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в образовавшийся провал.

"Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указано на 100%-ную вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца. Выводы судов подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций. Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" – отказано", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.

Ночью 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области произошел обвал, в который упал автобус со спасателями. В скором времени из воронки на поверхность были подняты тела двух человек.



В апреле Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО "Майкаинзолото" в трагедии на руднике.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" было найдено тело спасателя Айдоса Шаймердена. 24 июля был обнаружен автобус спасателей, а 25 июля на поверхность подняли тело четвертого погибшего Айыпа Тлеубергенова.

30 июля вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков рассказал, зачем продолжается спасательная операция на "Майкаинзолото".