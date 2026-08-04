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Общество

Иностранец придумал хитрую схему вывоза дизеля из Казахстана, но план провалился

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 23:35 Фото: Zakon.kz
Иностранца оштрафовали за попытку незаконно вывезти из Казахстана 95 литров дизельного топлива в самодельном баке. Решение по административному делу вынес Бейнеуский районный суд Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 9 июля 2026 года на таможенном посту "Тажен". Мужчина, направлявшийся из Казахстана в Узбекистан, решил перевезти горючее в дополнительном топливном баке, не предусмотренном заводской конструкцией автомобиля.

Однако ухищрение вскрылось во время пограничного контроля.

"В судебном заседании вина правонарушителя была полностью подтверждена его объяснениями, протоколом об административном правонарушении и материалами дела". Пресс-служба Бейнеуского районного суда

Правонарушителя привлекли к ответственности по ст. 545 КоАП РК ("Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС").

Суд постановил взыскать с него штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге) с конфискацией изъятого топлива. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что изменится для владельцев электромобилей в Казахстане.

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Канат Болысбек
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