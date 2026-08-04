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Общество

Казахстанец потратил почти 400 тысяч тенге, но покупка обернулась неприятным сюрпризом

мужчина с коробкой , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 01:33 Фото: magnific
Житель Актау заказал на маркетплейсе дорогую автодиагностику, но получил не тот товар. Продавец затаился и не отдавал деньги, пока в дело не вмешались чиновники, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 августа 2026 года издание Lada.kz, в июле этого года мужчина оформил заказ на полный комплект автомобильного диагностического комплекса "Diamag 3" стоимостью 399 310 тенге и полностью оплатил покупку.

Однако при получении заказа выяснилось, что доставленный товар не соответствует оформленному заказу. Потребитель отказался от него, оформив возврат.

"Несмотря на это, денежные средства в установленный срок не возвратили. Самостоятельные попытки урегулировать вопрос с продавцом не дали результата, поэтому житель региона обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей", – говорится в сообщении.

Специалисты ведомства рассмотрели обращение и провели работу с продавцом. Ему разъяснили требования законодательства Казахстана в сфере защиты прав потребителей.

В результате права потребителя были восстановлены – 399 310 тенге вернули заявителю в полном объеме.

Специалисты напомнили, что если при получении интернет-заказа выяснилось, что товар не соответствует условиям покупки, потребитель имеет право отказаться от его получения и потребовать возврата денег.

Ранее сообщалось, что покупка обуви в Instagram за 95 тысяч тенге едва не обернулась для кызылординки потерей денег из-за неподходящего размера.

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Канат Болысбек
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