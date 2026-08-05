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Общество

"Казгидромет" окончательно определился с прогнозом засухи на август 2026 года

земля, разломы, растение, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:52 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 августа 2026 года, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали окончательный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по этому прогнозу метеорологов, в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается сразу в нескольких регионах Казахстана.

В зону риска вошли:

  • Западно-Казахстанская область – Бокейординский и Жаныбекский районы;
  • Актюбинская область – Шалкарский и Иргизский районы;
  • Атырауская область – Курмангазинский район;
  • Алматинская область – Балхашский район;
  • Жамбылская область – Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский и Жамбылский районы;
  • Туркестанская область – Арысский, Сузакский, Казыгуртский, Ордабасинский, Шардаринский, Жетысайский, Байдибекский и Келесский районы;
  • Кызылординская область – Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы, а также город Кызылорда.

В то же время, отмечают специалисты, умеренно влажные условия прогнозируются лишь в двух районах страны – Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и Узункольском районе Костанайской области.

"На остальной территории Казахстана условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Предварительный прогноз засухи на последний месяц лет выглядел так.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:52
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Что касается прогноза на 5 августа по всей стране, то с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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