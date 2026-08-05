"Казгидромет" окончательно определился с прогнозом засухи на август 2026 года

Сегодня, 5 августа 2026 года, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали окончательный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по этому прогнозу метеорологов, в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается сразу в нескольких регионах Казахстана.

В зону риска вошли:

Западно-Казахстанская область – Бокейординский и Жаныбекский районы;

Актюбинская область – Шалкарский и Иргизский районы;

Атырауская область – Курмангазинский район;

Алматинская область – Балхашский район;

Жамбылская область – Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский и Жамбылский районы;

Туркестанская область – Арысский, Сузакский, Казыгуртский, Ордабасинский, Шардаринский, Жетысайский, Байдибекский и Келесский районы;

Кызылординская область – Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы, а также город Кызылорда.

В то же время, отмечают специалисты, умеренно влажные условия прогнозируются лишь в двух районах страны – Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и Узункольском районе Костанайской области.

"На остальной территории Казахстана условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Предварительный прогноз засухи на последний месяц лет выглядел так.

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Что касается прогноза на 5 августа по всей стране, то с ним можно ознакомиться по этой ссылке.