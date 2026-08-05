"Казгидромет" окончательно определился с прогнозом засухи на август 2026 года
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 августа 2026 года, синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали окончательный прогноз атмосферной засухи на август 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по этому прогнозу метеорологов, в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается сразу в нескольких регионах Казахстана.
В зону риска вошли:
- Западно-Казахстанская область – Бокейординский и Жаныбекский районы;
- Актюбинская область – Шалкарский и Иргизский районы;
- Атырауская область – Курмангазинский район;
- Алматинская область – Балхашский район;
- Жамбылская область – Мойынкумский, Кордайский, Сарысуский, Таласский и Жамбылский районы;
- Туркестанская область – Арысский, Сузакский, Казыгуртский, Ордабасинский, Шардаринский, Жетысайский, Байдибекский и Келесский районы;
- Кызылординская область – Казалинский, Кармакшинский, Шиелийский районы, а также город Кызылорда.
В то же время, отмечают специалисты, умеренно влажные условия прогнозируются лишь в двух районах страны – Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области и Узункольском районе Костанайской области.
"На остальной территории Казахстана условия увлажнения ожидаются близкими к климатической норме".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Предварительный прогноз засухи на последний месяц лет выглядел так.
Что касается прогноза на 5 августа по всей стране, то с ним можно ознакомиться по этой ссылке.
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