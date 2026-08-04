Два крупных города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия – предупреждение синоптиков
Об этом горожан предупредили специалисты РГП "Казгидромет".
"4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Атырау", – следует из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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