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Общество

Два крупных города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия – предупреждение синоптиков

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:43 Фото: Zakon.kz
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня надвигаются на два крупных города Казахстана. Речь – об Актобе и Атырау. В связи с этим жителям этих городов рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом горожан предупредили специалисты РГП "Казгидромет".

"4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Атырау", – следует из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 09:43
Очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа, а где ждать сильных дождей с градом

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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