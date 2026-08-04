Два крупных города Казахстана накроют неблагоприятные метеоусловия – предупреждение синоптиков

Фото: Zakon.kz

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня надвигаются на два крупных города Казахстана. Речь – об Актобе и Атырау. В связи с этим жителям этих городов рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, сообщает Zakon.kz.

Об этом горожан предупредили специалисты РГП "Казгидромет". "4 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Атырау", – следует из информации, опубликованной на сайте гидрометцентра. Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Материал по теме Очень сильная жара обрушится на один из регионов Казахстана 4 августа, а где ждать сильных дождей с градом Ранее синоптики предупредили, что экстремальная погода надвигается на Казахстан, и назвали опасные регионы.

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