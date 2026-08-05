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Общество

Ограничение движения на шоссе Алаш: схемы и сроки от акимата Астаны

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
В Астане идут работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики по шоссе Алаш. Протяженность участка составляет 400 метров. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного акимата.

В связи с этим, по данным ведомства, с 5 по 25 августа 2026 года движение транспорта на данном участке будет частично ограничено.

"При этом движение автотранспорта будет организовано по полосам встречного направления".Пресс-служба акимата Астаны
карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 10:48

Фото: gov.kz

Водителей и пешеходов как обычно попросили заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения.

"В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и направляющие указатели".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о временных ограничениях на набережной реки Улкен (Большой Алматинки). Сначала работы пройдут по восточной стороне на участке от отстойника №1 (дамбы) до пр. аль-Фараби. Уже в дальнейшем ограничения будут поочередно вводиться на следующих участках набережной вплоть до пр. Абая.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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