Ограничение движения на шоссе Алаш: схемы и сроки от акимата Астаны

В Астане идут работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики по шоссе Алаш. Протяженность участка составляет 400 метров. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного акимата.

В связи с этим, по данным ведомства, с 5 по 25 августа 2026 года движение транспорта на данном участке будет частично ограничено.

"При этом движение автотранспорта будет организовано по полосам встречного направления". Пресс-служба акимата Астаны

Водителей и пешеходов как обычно попросили заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения.

"В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и направляющие указатели". Пресс-служба акимата Астаны

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о временных ограничениях на набережной реки Улкен (Большой Алматинки). Сначала работы пройдут по восточной стороне на участке от отстойника №1 (дамбы) до пр. аль-Фараби. Уже в дальнейшем ограничения будут поочередно вводиться на следующих участках набережной вплоть до пр. Абая.