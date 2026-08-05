Ограничение движения и спецслужбы: что ждет жителей Туркестанской области 5 августа

Сегодня, 5 августа 2026 года, в поселке Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Ордабасинском районном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в ходе учебного эксперимента специалисты отработают действия по оперативному реагированию на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В связи с проведением учений возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов.

Также отмечено, что жителей и гостей района просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов, а также ориентироваться только на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.

В июне сообщалось, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Казахстана в ходе целевой операции. Казахстанец был взят под стражу как лицо, в отношении которого имеются подозрения в причастности к терроризму, и действует окончательное решение о его выдворении из страны.