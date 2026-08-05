#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

Ограничение движения и спецслужбы: что ждет жителей Туркестанской области 5 августа

сотрудники спецслужб, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:07 Фото: gov.kz
Сегодня, 5 августа 2026 года, в поселке Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Ордабасинском районном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в ходе учебного эксперимента специалисты отработают действия по оперативному реагированию на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В связи с проведением учений возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов.

Также отмечено, что жителей и гостей района просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников государственных органов, а также ориентироваться только на официальные источники информации и не распространять недостоверные сведения.

В июне сообщалось, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Казахстана в ходе целевой операции. Казахстанец был взят под стражу как лицо, в отношении которого имеются подозрения в причастности к терроризму, и действует окончательное решение о его выдворении из страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Конституционная реформа
21:15, 12 марта 2026
Советник президента обсудил реформы с населением Туркестанской области
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
07:20, 21 августа 2024
21 августа в Уральске ограничат движение авто и людей
канал Найман бетонируют в Туркестанской области
08:34, 28 ноября 2025
Вода дошла туда, где ее не было годами: в Туркестанской области "Найман" укрепили бетоном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович
12:43, Сегодня
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Сегодня
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Сегодня
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Санширо Мурао
11:52, Сегодня
Звёзды мирового дзюдо прибыли на первые международные сборы в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: