ЧСИ изъяли автомобиль без предупреждения: чем закончилось дело в Астане

Судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Мадияр Ташев рассказал об изменениях в законодательстве, которые расширяют упрощенное исполнительное производство, усиливают защиту прав граждан и повышают ответственность частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане вступили в силу изменения в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", направленные на повышение эффективности исполнения судебных актов, цифровизацию процедур и усиление защиты прав граждан.

"Поправками расширена сфера применения упрощенного исполнительного производства: предельная сумма требований увеличена с 20 до 40 МРП, что позволит ускорить исполнение исполнительных документов и снизить нагрузку на судебных исполнителей. Также уточнен порядок розыска должников, усилены гарантии защиты прав граждан при выселении из жилых помещений за счет обязательного заблаговременного уведомления, а также повышена прозрачность проведения электронных аукционов по реализации арестованного имущества", – сказал Мадияр Ташев.

Спикер также сообщил, что обсуждаемые поправки предусматривают усиление контроля за частными судебными исполнителями и повышение их ответственности. Такая необходимость связана с тем, что многие нарушения возникают из-за несоблюдения установленных законом процедур.

"Во многих случаях суды фиксируют формальный подход к исполнению обязанностей, недостаточное знание законодательства и несоблюдение процессуальных требований. Нарушение процедуры делает исполнительные действия незаконными. Показательным стало дело по иску Кулахметовой к частному судебному исполнителю, оспаривавшей законность изъятия автомобиля. Суд установил, что должник не был заранее уведомлен о времени, месте и характере исполнительных действий, несмотря на то, что законодательство требует обязательного соблюдения этой процедуры при наложении ареста и изъятии имущества", – дополнил он.

Он отметил, что решением суда иск был удовлетворен, и этот пример подтвердил важный правовой принцип: даже законная цель – исполнение судебного решения – не оправдывает нарушение установленной законом процедуры.

Ранее стало известно, что число исков к судебным исполнителям выросло в Казахстане.