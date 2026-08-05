#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
471.98
543.39
5.82
Общество

ЧСИ изъяли автомобиль без предупреждения: чем закончилось дело в Астане

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Мадияр Ташев рассказал об изменениях в законодательстве, которые расширяют упрощенное исполнительное производство, усиливают защиту прав граждан и повышают ответственность частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане вступили в силу изменения в закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", направленные на повышение эффективности исполнения судебных актов, цифровизацию процедур и усиление защиты прав граждан.

"Поправками расширена сфера применения упрощенного исполнительного производства: предельная сумма требований увеличена с 20 до 40 МРП, что позволит ускорить исполнение исполнительных документов и снизить нагрузку на судебных исполнителей. Также уточнен порядок розыска должников, усилены гарантии защиты прав граждан при выселении из жилых помещений за счет обязательного заблаговременного уведомления, а также повышена прозрачность проведения электронных аукционов по реализации арестованного имущества", – сказал Мадияр Ташев.

Спикер также сообщил, что обсуждаемые поправки предусматривают усиление контроля за частными судебными исполнителями и повышение их ответственности. Такая необходимость связана с тем, что многие нарушения возникают из-за несоблюдения установленных законом процедур.

"Во многих случаях суды фиксируют формальный подход к исполнению обязанностей, недостаточное знание законодательства и несоблюдение процессуальных требований. Нарушение процедуры делает исполнительные действия незаконными. Показательным стало дело по иску Кулахметовой к частному судебному исполнителю, оспаривавшей законность изъятия автомобиля. Суд установил, что должник не был заранее уведомлен о времени, месте и характере исполнительных действий, несмотря на то, что законодательство требует обязательного соблюдения этой процедуры при наложении ареста и изъятии имущества", – дополнил он.

Он отметил, что решением суда иск был удовлетворен, и этот пример подтвердил важный правовой принцип: даже законная цель – исполнение судебного решения – не оправдывает нарушение установленной законом процедуры.

Ранее стало известно, что число исков к судебным исполнителям выросло в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Житель Западного Казахстана через суд отменил оплату работы ЧСИ на полмиллиона тенге
10:45, 09 мая 2026
Житель Западного Казахстана через суд отменил оплату работы ЧСИ на полмиллиона тенге
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
16:28, Сегодня
Число исков к судебным исполнителям выросло в Казахстане
ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители
14:26, 04 марта 2026
Распределение документов между ЧСИ: новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Брэди
17:10, Сегодня
Брэди уверен в победе Махачева над Гэрри в титульном бою
Аманали Дияр
16:55, Сегодня
Казахстанский борец Дияр Аманали получил машину за победу на чемпионате мира до 17 лет
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
16:41, Сегодня
Опубликован состав юниорской сборной Казахстана на Кубок Азии по триатлону
Магомед Анкалаев
16:20, Сегодня
Бывший чемпион UFC Уиттакер хочет подраться с Магомедом Анкалаевым
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: