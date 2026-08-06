Стали известны дата и время публикации списка обладателей образовательных грантов в Казахстане

Накануне, 5 августа 2026 года, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек обратился к абитуриентам с отличной новостью. Он назвал дату и время публикации списка обладателей государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

По данным главы МНВО РК, в этом году для участия в конкурсе было подано более 127 тыс. заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления подготовки:

"Педагогические науки",

"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли",

"Информационно-коммуникационные технологии".

По итогам приемной кампании, как отметил Саясат Нурбек, ожидается самый высокий конкурс на один грант по образовательным программам, готовящим будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов.

"Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов будут опубликованы 7 августа 2026 года в 15:00", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что итоги конкурса на государственные образовательные гранты будут опубликованы:

на официальные страницах министра науки и высшего образования РК;

на официальных информационных ресурсах Министерства науки и высшего образования РК.

"Прием документов в высшие учебные заведения продлится до 25 августа", – напомнил Саясат Нурбек.

3 августа 2026 года Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру.