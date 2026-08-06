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Общество

Стали известны дата и время публикации списка обладателей образовательных грантов в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:12 Фото: magnific
Накануне, 5 августа 2026 года, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек обратился к абитуриентам с отличной новостью. Он назвал дату и время публикации списка обладателей государственных образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

По данным главы МНВО РК, в этом году для участия в конкурсе было подано более 127 тыс. заявлений. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления подготовки:

  • "Педагогические науки",
  • "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли",
  • "Информационно-коммуникационные технологии".

По итогам приемной кампании, как отметил Саясат Нурбек, ожидается самый высокий конкурс на один грант по образовательным программам, готовящим будущих переводчиков, дипломатов, юристов, психологов и педагогов.

"Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов будут опубликованы 7 августа 2026 года в 15:00", – подчеркнул министр.

Он уточнил, что итоги конкурса на государственные образовательные гранты будут опубликованы:

  • на официальные страницах министра науки и высшего образования РК;
  • на официальных информационных ресурсах Министерства науки и высшего образования РК.
"Прием документов в высшие учебные заведения продлится до 25 августа", – напомнил Саясат Нурбек.

3 августа 2026 года Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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