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Общество

Зарплата до 2 млн тенге: в Минтруда казахстанцам подсказали, кому предлагают такие деньги

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 13:32 Фото: Zakon.kz
Сегодня на Электронной бирже труда Enbek.kz доступно более 53 тыс. вакансий по всему Казахстану. Об этом 6 августа 2026 года заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что работодатели активно ищут специалистов в сферах образования, здравоохранения, строительства, производства, транспорта и логистики. Также представлены вакансии для соискателей без специальной квалификации.

"Уровень заработной платы зависит от профессии, квалификации и опыта работы. Более 11 тыс. вакансий предусматривают заработную плату свыше 300 тыс. тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, для квалифицированных специалистов доступны еще более привлекательные условия:

  • в сфере IT – до 2 млн тенге;
  • на производстве – до 1,7 млн тенге;
  • в строительстве – до 1,2 млн тенге;
  • в сельском хозяйстве и здравоохранении – до 1 млн тенге;
  • в сфере образования – до 750 тыс. тенге.

"Если вы находитесь в поиске работы или хотите сменить сферу деятельности, заходите на Электронную биржу труда, выбирайте подходящую вакансию и сделайте следующий шаг в своей карьере", – заключили в пресс-службе ведомства, обращаясь к казахстанцам.

4 августа 2026 года в Минтруда рассказали, что более 26 тыс. казахстанцев, долгое время работавших во вредных условиях труда, получают специальную социальную выплату.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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