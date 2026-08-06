Названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана Жанна Есинбаева 6 августа рассказала о распределении грантов и квот, предусмотренных на 2026-2027 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что государственный образовательный заказ формируется с учетом потребности рынка труда в квалифицированных кадрах.

"В этом году 60% грантов направлено на подготовку специалистов инженерно-технического профиля, 20% – на педагогические направления, еще 20% – на другие направления подготовки", – уточнила Жанна Есинбаева.

По ее словам, на 2026-2027 учебный год по программам бакалавриата предусмотрено около 75 тыс. образовательных грантов.

"Для участия в конкурсе было подано порядка 127 тыс. заявлений. Гранты распределялись на конкурсной основе с учетом результатов ЕНТ, выбранных образовательных программ и вузов, а также установленных законодательством квот", – подчеркнула Жанна Есинбаева.

5 августа 2026 года министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек назвал дату и время публикации списка обладателей образовательных грантов.