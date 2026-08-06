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Общество

Мировых звезд "заставили" говорить о Казахстане: раскрыта правда

знаменитости, видео, дипфейки, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 14:38 Фото: Telegram/JAQortcomkz
Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте Казахстана зафиксировал очередную волну распространения дипфейков с использованием изображений и голосов иностранных артистов, спортсменов и других известных личностей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 августа 2026 года стало известно из Telegram-канала центра:

"В подобных роликах от их имени распространяются ложные заявления об обвинении РК якобы в ужесточении миграционного режима, а также используются приемы информационной манипуляции, не имеющей ничего общего с действительностью и являющейся частью целенаправленных информационных вбросов".

Казахстанцам объяснили, что основная цель подобных информационных атак заключается в искусственном формировании негативного образа Казахстана и соседних государств, а также вовлечении пользователей социальных сетей в дальнейшее распространение ложной информации.

Центр призывает граждан сохранять критическое мышление, не доверять эмоциональным видеороликам без проверки источника и не становиться соучастниками распространения ложной и провокационной информации.

Также сообщается, что в открытом доступе существуют специализированные сервисы, позволяющие проводить первичную проверку фото-, аудио- и видеоматериалов на признаки генерации с использованием искусственного интеллекта.

"Помните, что любой фейк живет ровно столько, сколько на него реагируют и распространяют в Сети. Не дайте дезинформации стать вирусной, проверяйте факты, доверяйте только официальным источникам и сообщайте о подозрительном контенте".Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

5 августа 2026 года в Минэкологии раскрыли неожиданный нюанс "случайного" фото амурского тигра, недавно выпущенного в дикую природу Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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