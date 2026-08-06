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Общество

Десятки автомобилей разбиты после мощного урагана на востоке Казахстана

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 18:50 Фото: pexels
В Усть-Каменогорске во время урагана и града повреждены как минимум 17 авто. Об этом 6 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным местного издания YK-news.kz, вчера на областной центр обрушился ураган. По подсчетам акимата, только на центральных улицах повалило ветром 15 деревьев.

Некоторые из них рухнули на припаркованные рядом автомобили.

"Всего в полицию поступило 17 обращений от автовладельцев", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Известно, что порывы ветра в Усть-Каменогорске достигали 28 м/с, часть города с населением примерно 374 тыс. человек была обесточена, попадали деревья, затопило дороги.

Временные отключения электроэнергии зафиксированы в поселке Ахмирово, 19-м микрорайоне, районе Аэропорта, районе Шмелев Лог, микрорайоне "Болашақ" и других.

Жители города в соцсетях делились кадрами с последствиями урагана, отмечая, что такого размера град видели впервые.

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Канат Болысбек
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