Десятки автомобилей разбиты после мощного урагана на востоке Казахстана

В Усть-Каменогорске во время урагана и града повреждены как минимум 17 авто. Об этом 6 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным местного издания YK-news.kz, вчера на областной центр обрушился ураган. По подсчетам акимата, только на центральных улицах повалило ветром 15 деревьев.

Некоторые из них рухнули на припаркованные рядом автомобили.

"Всего в полицию поступило 17 обращений от автовладельцев", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Известно, что порывы ветра в Усть-Каменогорске достигали 28 м/с, часть города с населением примерно 374 тыс. человек была обесточена, попадали деревья, затопило дороги.

Временные отключения электроэнергии зафиксированы в поселке Ахмирово, 19-м микрорайоне, районе Аэропорта, районе Шмелев Лог, микрорайоне "Болашақ" и других.

Жители города в соцсетях делились кадрами с последствиями урагана, отмечая, что такого размера град видели впервые.