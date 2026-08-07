"Религия отделена от государства": в Казахстане определились с требованиями к школьной форме

Сегодня, 7 августа 2026 года, пресс-служба Министерства просвещения (МП) Казахстана распространила важное заявление касательно требований к обязательной школьной форме в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с новой Конституцией РК "религия отделена от государства, а система обучения и воспитания в организациях образования носит светский характер".

"Требования к обязательной школьной форме направлены на обеспечение единого подхода к ее ношению, формирование положительного отношения родителей и повышение ответственности организаций образования за соблюдение установленных правил". Пресс-служба МП РК

Уточняется, что школьная форма для мальчиков и девочек подразделяется на:

повседневную,

праздничную,

и спортивную.

"При ее выборе учитываются возрастные особенности обучающихся, климатические условия, место проведения занятий, температурный режим в здании школы и требования безопасности". Пресс-служба МП РК

В Минпросвещения отметили, что фасон школьной формы определяется организацией образования с участием попечительского совета, родительского комитета и органов школьного самоуправления. Он утверждается протоколом общешкольного родительского собрания. Изменения в школьную форму также принимаются по согласованию с указанными советами.

"Родители могут приобрести школьную форму в любой торговой сети и самостоятельно выбрать производителя. Организациям образования не допускается отдавать предпочтение отдельным производителям". Пресс-служба МП РК

Как напомнили в ведомстве, детям из семей, относящихся к социально уязвимым категориям населения, в рамках фонда "Всеобуч" оказывается государственная поддержка для приобретения школьной формы, обуви и школьных принадлежностей. В преддверии 2026-2027 учебного года такой поддержкой планируется охватить около 450 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге.

"В соответствии с требованиями безопасности школьная форма не должна содержать фурнитуру и аксессуары, способные причинить травму. Кроме того, в соответствии с правилами, установленными уставами организаций образования, не допускается нахождение обучающихся в здании школы в головных уборах". Пресс-служба МП РК

Также в Минпросвещения подчеркнули, что в соответствии с Законом РК "Об образовании" родители обязаны соблюдать правила, установленные уставом организации образования, а также требования к обязательной школьной форме.

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