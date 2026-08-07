"Через степь, лишь бы не платить": казахстанец попытался перехитрить платную дорогу

Сегодня, 7 августа 2026 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали поучительное видео с водителем, пытавшимся избежать оплаты проезда, сообщает Zakon.kz.

В кадре видно, как водитель подъехал к пункту взимания платы, оценил ситуацию и решил, что платить – не его маршрут. Казахстанец включил заднюю передачу и попытался уйти от ответственности.

"И вот уже автомобиль покоряет степные просторы в поисках бесплатной альтернативы. План был хорош. Почти. Есть один нюанс: камеры тоже были в этом плане", – с юмором отметили в нацкомпании.

Именно они и установили данные водителя.

"Если навигатор внезапно предлагает маршрут "через степь, лишь бы не платить" – возможно, это не самый выгодный тариф. Платную дорогу можно попытаться объехать. Систему камер – уже сложнее". АО "НК "КазАвтоЖол"

Ранее дорожная компания обращалась к казахстанцам с просьбой соблюдать чистоту на трассах.