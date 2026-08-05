"КазАвтоЖол" обратился к казахстанцам из-за одной плохой привычки на трассах
Фото: pexels
Cегодня, 5 августа 2026 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" обратились к казахстанцам с просьбой соблюдать чистоту на трассах, сообщает Zakon.kz.
В национальной компании напомнили, что на республиканских автодорогах работают теплые и холодные санитарные узлы, которыми ежедневно пользуются тысячи водителей и пассажиров.
К сожалению, отмечают специалисты, на отдельных объектах фиксируются случаи, когда люди, не желая ждать своей очереди, справляют нужду за зданием туалета.
"В результате территория загрязняется, появляются неприятный запах, мусор и антисанитария", – подытоживают в "КазАвтоЖол".
Казахстанцев призвали проявлять уважение к окружающим и соблюдать элементарные правила культуры и гигиены:
- пользуйтесь санитарными узлами, даже если придется немного подождать;
- не оставляйте мусор и туалетную бумагу на территории;
- берегите имущество, созданное для общего пользования;
- уважайте труд работников, которые ежедневно поддерживают чистоту.
Проблема придорожных туалетов в Казахстане всегда была и остается одной из самых острых и обсуждаемых тем. Так, в марте 2026 года была озвучена хорошая новость: 13 придорожных туалетов должны установить в Акмолинской области.
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