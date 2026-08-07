Северо-Казахстанской области 90 лет: Токаев поздравил жителей региона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия, посвященного 90-летию СКО, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликовала Акорда.

"Уважаемые участники! Искренне поздравляю вас с 90-летием со дня образования Северо-Казахстанской области! За это время регион добился впечатляющего прогресса в своем развитии, а его летопись обогатилась многими славными страницами.

Сегодня Северный Казахстан – одна из главных житниц страны. Наши аграрии, блестяще владеющие мастерством земледелия, вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства.

Наряду с сельским хозяйством в регионе динамично развиваются перерабатывающая промышленность и машиностроение. Реализуются инвестиционные проекты, запускаются новые предприятия. Безусловно, все это способствует повышению качества жизни населения и процветанию края.

На этой священной земле жил и оставил неизгладимый отпечаток в истории известный своей мудростью и дальновидностью Абылай хан, сохранивший единство народа в судьбоносное для нашей страны время. Северо-Казахстанская область является родиной известных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей культуры и литературы, ветеранов труда, многих уважаемых личностей, знаменитых спортсменов и профессионалов правоохранительной сферы.

Как единая и созидательная нация мы успешно осуществляем масштабные преобразования. Совсем недавно вступила в силу Новая Конституция, ставшая залогом успешного развития страны. В Основном законе нашли воплощение многовековые мечты и непреходящие ценности нашего народа, которые и в будущем будут служить нам надежным ориентиром.

Жители региона приняли самое активное участие в референдуме по проекту Конституции, продемонстрировав сплоченность и высокую ответственность. В области в атмосфере взаимного уважения и дружбы, в мире и согласии живут представители различных этносов. Всеми своими достижениями благодатный край обязан созидательной энергии своих граждан. Уверен, что вы и впредь будете вносить существенный вклад в поступательное развитие страны.

Желаю вам благополучия и дальнейших успехов! Пусть процветает Северо-Казахстанская область!" – поздравил глава государства.

Ранее Токаев поручил усилить поддержку МСБ и повысить доступность жилья для казахстанцев.