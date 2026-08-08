#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Общество

Алматинка упала на дороге, ей тут же помогли полицейские – момент попал на видео

Полиция, патрульная машина, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 13:20 Фото: Zakon.kz
Реакция на упавшую пенсионерку и неравнодушный поступок алматинских полицейских попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

Видео поделились в ДП Алматы. На кадрах видно, что пожилая женщина переходила дорогу, однако споткнулась и упала. В это время поблизости оказались сотрудники полиции, которые тут же поспешили ей на помощь. Они не только подняли ее на ноги, но и, судя по записи, предложили подвезти.

Комментаторы высоко оценили добрый поступок стражей порядка, а также поделились своими историями:

  • Мужчины – молодцы. Помню, как однажды полиция заметила, что за мной следят два парня. Оказывается, они довольно долго меня преследовали. Полиция подъехала, когда уже поворачивала в темный переулок, а те пацаны разбежались. Полицейские довезли меня до дома и сказали быть осторожнее. Спасибо им большое.
  • Наша полиция – наша гордость.
  • Полицейский запрограммирован и обучен оказать всегда помощь, если нужно, и на самопожертвование для спасения гражданских лиц! Молодцы, товарищи офицеры.

Ранее полицейские помогли пропавшему ребенку вернуться домой в Акмолинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
полиция США, побег Мичиган
23:51, 02 апреля 2026
Женщина в наручниках выбралась через окно полицейской машины – момент попал на видео
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
18:09, 29 мая 2026
КАМАЗ на полной скорости влетел в автобус под Алматы: жуткий момент попал на видео
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского
04:20, 24 октября 2024
Петропавловские полицейские помогли спасти от комы пенсионерку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
17:43, Сегодня
Теннисистка Соня Жиенбаева вышла в финал турнира ITF в Испании
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
17:21, Сегодня
Легенда ММА Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
Аркадий Шестаков
16:42, Сегодня
"Цель - плей-офф": звезда казахстанского хоккея Шестаков о новом сезоне в составе "Барыса"
Александр Усик
15:57, Сегодня
"У нас есть два варианта": Усик о потенциальном своём сопернике в прощальном бою в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: