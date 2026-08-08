Алматинка упала на дороге, ей тут же помогли полицейские – момент попал на видео

Реакция на упавшую пенсионерку и неравнодушный поступок алматинских полицейских попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

Видео поделились в ДП Алматы. На кадрах видно, что пожилая женщина переходила дорогу, однако споткнулась и упала. В это время поблизости оказались сотрудники полиции, которые тут же поспешили ей на помощь. Они не только подняли ее на ноги, но и, судя по записи, предложили подвезти.

Комментаторы высоко оценили добрый поступок стражей порядка, а также поделились своими историями:

Мужчины – молодцы. Помню, как однажды полиция заметила, что за мной следят два парня. Оказывается, они довольно долго меня преследовали. Полиция подъехала, когда уже поворачивала в темный переулок, а те пацаны разбежались. Полицейские довезли меня до дома и сказали быть осторожнее. Спасибо им большое.

Наша полиция – наша гордость.

Полицейский запрограммирован и обучен оказать всегда помощь, если нужно, и на самопожертвование для спасения гражданских лиц! Молодцы, товарищи офицеры.

Ранее полицейские помогли пропавшему ребенку вернуться домой в Акмолинской области.