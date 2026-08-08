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Общество

Стартует прием заявлений на получение гражданства Казахстана

Гражданство Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 03:26 Фото: Zakon.kz
В период с 10 по 20 августа 2026 года в Казахстане открывается прием заявлений для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Затем, 22 августа, пройдет тестирование.

22 августа пройдет тестирование на получение гражданства Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 03:26

Фото: testcenter.kz

По информации пресс-службы Национального центра тестирования, оно будет состоять из трех блоков:

  • тест по казахскому языку из 30 заданий, пороговый балл – 15;
  • тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) из 40 заданий, пороговый балл – 20;
  • тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) из 30 заданий, пороговый балл – 15.
"Максимальный балл – 100, а пороговый балл – 50", – говорится в сообщении Наццентра тестирования.

На тестирование отводится 130 минут, а для лиц с инвалидностью дополнительно предоставляется 30 минут. Стоимость участия в тестировании составляет 14 693 тенге. При этом, для желающих улучшить подготовку представляется пробное тестирование. Его стоимость составляет 3 355 тенге.

6 августа 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, что работодатели активно ищут в Казахстане специалистов в сферах образования, здравоохранения, строительства, производства, транспорта и логистики. Также представлены вакансии для соискателей без специальной квалификации.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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