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Общество

"Крылатый тулпар Великой степи": видео с лошадью Токаева покорило Казнет

Токаев, лошадь Акжан, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:06 Фото: Instagram/tokayev_online
Казахстанский тревел-блогер Дастан Мухамедрахим опубликовал чарующее видео с лошадью Акжан из конюшни президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен на его странице в Instagram 9 августа 2026 года. Сам Мухамедрахим в описании к публикации с гордостью уточнил, что ему доверили первым снять на видео Акжан на просторах казахстанских степей.

"Крылатый тулпар Великой степи. Любимица президента. Удивительно!" – также подчеркнул видеограф.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 12:06
Токаев посетил конюшню и показал редких скакунов

Знаменитая чистокровная ахалтекинская кобыла из конюшни президента сразу же привлекла внимание пользователей своей необычной внешностью.

  • Неземной красоты.
  • Какая она прекрасная! Голубоглазый Пегас!
  • Одни глаза только чего стоят.
  • Как с другой планеты.
  • Какой красивый и грациозный конь. И снял ты красиво. Пересматриваю много раз.

Известно, что лошадь родилась 30 марта 2025 года в Астане. Ее родители – чистокровные ахалтекинцы Ганатлы и Табыс. Имя "Акжан", которое с казахского можно перевести как "светлая душа" или "чистая душа", ей лично дал глава государства. Акжан обладает редкой изабелловой мастью – светлой шерстью с атласным оттенком и голубыми глазами. Такой окрас встречается примерно у 3% представителей ахалтекинской породы.

Ахалтекинская лошадь (ахалтекинец) – это древнейшая чистокровная верховая порода, выведенная около 5 000 лет назад на территории современного Туркменистана. Эти кони признаны национальным достоянием страны, а их общая численность в мире крайне мала – всего около 6 000-8 000 особей.

В пресс-службе Акорды также ранее показывали кадры из конюшни со скакунами, подаренными президенту РК.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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