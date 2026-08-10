"Крылатый тулпар Великой степи": видео с лошадью Токаева покорило Казнет
Ролик был размещен на его странице в Instagram 9 августа 2026 года. Сам Мухамедрахим в описании к публикации с гордостью уточнил, что ему доверили первым снять на видео Акжан на просторах казахстанских степей.
"Крылатый тулпар Великой степи. Любимица президента. Удивительно!" – также подчеркнул видеограф.
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Знаменитая чистокровная ахалтекинская кобыла из конюшни президента сразу же привлекла внимание пользователей своей необычной внешностью.
- Неземной красоты.
- Какая она прекрасная! Голубоглазый Пегас!
- Одни глаза только чего стоят.
- Как с другой планеты.
- Какой красивый и грациозный конь. И снял ты красиво. Пересматриваю много раз.
Известно, что лошадь родилась 30 марта 2025 года в Астане. Ее родители – чистокровные ахалтекинцы Ганатлы и Табыс. Имя "Акжан", которое с казахского можно перевести как "светлая душа" или "чистая душа", ей лично дал глава государства. Акжан обладает редкой изабелловой мастью – светлой шерстью с атласным оттенком и голубыми глазами. Такой окрас встречается примерно у 3% представителей ахалтекинской породы.
Ахалтекинская лошадь (ахалтекинец) – это древнейшая чистокровная верховая порода, выведенная около 5 000 лет назад на территории современного Туркменистана. Эти кони признаны национальным достоянием страны, а их общая численность в мире крайне мала – всего около 6 000-8 000 особей.
В пресс-службе Акорды также ранее показывали кадры из конюшни со скакунами, подаренными президенту РК.