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Общество

Новые правила для самокатчиков: что нужно знать казахстанцам

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 16:43 Фото: freepik
10 августа 2026 года Департамент полиции Астаны провел совместную с волонтерами, прокуратурой и кикшеринговыми компаниями профилактическую акцию. Жителям столицы разъяснили новые требования к пользователям электросамокатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С 25 августа 2026 года электросамокатчики должны будут соблюдать ряд требований:

  • передвигаться по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части либо обочине в случаях, предусмотренных правилами дорожного движения;
  • при движении по проезжей части водитель электросамоката должен быть не моложе 18 лет, иметь водительское удостоверение любой категории и использовать защитный шлем;
  • в темное время суток необходимо иметь световозвращающие элементы.

Движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам будет запрещено.

Сотрудники прокуратуры Астаны отметили, что среди наиболее распространенных нарушений со стороны пользователей электросамокатов – выезд на проезжую часть без водительского удостоверения, превышение скорости, а также несоблюдение требований при пересечении перекрестков. Отдельную опасность представляет перевозка пассажиров на одном самокате.

"Это создает большой риск дорожно-транспортных происшествий. Изменения в законодательстве связаны в том числе с необходимостью повысить безопасность участников дорожного движения", – рассказал прокурор управления прокуратуры города Астаны Ақжол Сәтілда.

С 1 июля кикшеринговые компании уже усилили контроль за пользователями.

На самокаты наносятся идентификационные номера с трех сторон – на раме и заднем крыле. Это позволяет устанавливать транспортное средство по данным камер и принимать меры в отношении нарушителей. Также запрещается регистрация пользователей младше 18 лет.

Организаторы акции также напомнили о культуре вождения. Электросамокаты нельзя оставлять посреди тротуара, на проезжей части, велодорожке или парковочных местах для автомобилей. За подобные нарушения пользователи также могут получить взыскание или блокировку.

Тем временем в Департаменте полиции Алматы рассказали, на каких участках дорог может быть снижена максимальная скорость движения.

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Камила Салкымбаева
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