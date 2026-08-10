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Общество

Циклон меняет погоду: что ждет Казахстан 11 августа

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 17:16 Фото: pixabay
По прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", во вторник, 11 августа 2026 года, погоду на большей части территории Казахстана будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сообщает Zakon.kz.

В этот день в стране ожидаются дожди с грозами.

"На севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможен град. На севере и юге прогнозируется шквалистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра. На западе и юго-западе днем возможна пыльная буря, а на севере ночью и утром – туман.

При этом в ряде регионов сохранится сильная жара.

На западе и юге страны, а также в области Улытау и на юге области Абай температура воздуха днем поднимется до +40...+41°C.

До +35...+39°C ожидается в Алматинской области, области Жетысу, Атырауской, южных районах Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Улытау и области Абай.

В Жамбылской и Мангистауской областях воздух прогреется до +38...+42°C, а в Туркестанской и Кызылординской областях – до +40...+44°C.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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