Житель Астаны после прилета из Турции получил 10 суток ареста: названа причина

В Астане пьяного пассажира, устроившего конфликт на борту самолета, арестовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 августа 2026 года, рассказали в Департаменте полиции (ДП) на транспорте:

"Рейс Анталия – Астана еще не успел завершить полет, когда один из пассажиров начал нарушать порядок на борту самолета. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам. После приземления воздушного судна в аэропорту Астаны пассажира передали сотрудникам транспортной полиции".

При проверке выяснилось, что нарушителем оказался 44-летний житель столицы. Однако после посадки ситуация получила продолжение.

Во время доставления в комнату полиции мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников и оказал им неповиновение. В результате полицейским пришлось применить специальные средства – наручники.

По итогам разбирательства мужчина привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, материалы по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа направлены в суд.

"По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему арест сроком на 10 суток". Пресс-служба ДП на транспорте

В связи с этим в ведомстве напомнили, что соблюдение порядка на борту воздушного судна – это прежде всего вопрос безопасности всех пассажиров и экипажа. Любые действия, которые мешают работе экипажа или создают угрозу окружающим, могут иметь серьезные последствия.

"Важно помнить: безопасность полета зависит не только от экипажа и сотрудников служб аэропорта, но и от поведения каждого пассажира". Пресс-служба ДП на транспорте

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