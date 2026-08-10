Житель Астаны после прилета из Турции получил 10 суток ареста: названа причина
Об этом сегодня, 10 августа 2026 года, рассказали в Департаменте полиции (ДП) на транспорте:
"Рейс Анталия – Астана еще не успел завершить полет, когда один из пассажиров начал нарушать порядок на борту самолета. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам. После приземления воздушного судна в аэропорту Астаны пассажира передали сотрудникам транспортной полиции".
При проверке выяснилось, что нарушителем оказался 44-летний житель столицы. Однако после посадки ситуация получила продолжение.
Во время доставления в комнату полиции мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников и оказал им неповиновение. В результате полицейским пришлось применить специальные средства – наручники.
По итогам разбирательства мужчина привлечен к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Кроме того, материалы по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа направлены в суд.
"По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему арест сроком на 10 суток".Пресс-служба ДП на транспорте
В связи с этим в ведомстве напомнили, что соблюдение порядка на борту воздушного судна – это прежде всего вопрос безопасности всех пассажиров и экипажа. Любые действия, которые мешают работе экипажа или создают угрозу окружающим, могут иметь серьезные последствия.
"Важно помнить: безопасность полета зависит не только от экипажа и сотрудников служб аэропорта, но и от поведения каждого пассажира".Пресс-служба ДП на транспорте
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