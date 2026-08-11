Крупную партию мефедрона изъяли в двух регионах Казахстана

В Алматы и Алматинской области в общей сложности из незаконного оборота изъято около двух килограммов мефедрона, сообщает Zakon.k.

В Алматы задержали 33-летнего мужчину, передает МВД страны. Во время обыска его автомобиля полицейские обнаружили 130 свертков с порошкообразным веществом. Позже при обыске по месту жительства нашли наркотики, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, которые, предположительно, использовались для фасовки.

Еще один тайник с крупной партией запрещенных веществ обнаружили в Алматинской области. По данным полиции, изъятый мефедрон предназначался для дальнейшего распространения. Таким образом, крупная партия наркотиков не дошла до потенциальных потребителей.

Задержанный дал признательные показания и помещен в изолятор временного содержания. В отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 297 УК РК. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

"МВД будет жестко пресекать попытки распространения наркотиков. Работа в данном направлении продолжается", – предупредил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

На днях в Актюбинской области накрыли домашнюю нарколабораторию. В ходе обыска у 49-летнего местного жителя изъяли запрещенные растения, наркотики, спортивный револьвер и арбалет.