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Общество

Зумеры против миллениалов? Что на самом деле мешает казахстанцам работать вместе

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:29 Фото: pexels
Сегодня в одной команде могут работать представители сразу нескольких поколений – беби-бумеры, поколение X, миллениалы и зумеры, сообщает Zakon.kz.

У них могут отличаться привычки, отношение к технологиям, рабочие подходы и стиль общения. Однако, как показывает опрос ведущего онлайн-сервиса для поиска работы и подбора персонала в Казахстане, возраст далеко не всегда становится препятствием для совместной работы.

Так, в исследовании "Поколения на работе: как представители разных возрастов работают вместе?" приняли участие 1 323 соискателя из Казахстана.

Кто участвовал в опросе

Большинство респондентов отнесли себя к миллениалам – 44%. Еще 33% составили представители поколения X, 19% – зумеры и 4% – беби-бумеры.

При этом разновозрастные коллективы уже стали привычным явлением.

Интересно, что почти половина опрошенных (48%) работают в командах, где представлены практически все поколения. Еще 40% сообщили, что вместе с ними работают представители двух-трех поколений. Только 2% респондентов сказали, что их коллектив почти полностью состоит из людей одного возраста.

Что помогает работать вместе

Главным фактором, который объединяет сотрудников разных поколений, стало взаимное уважение – его назвали 59% участников опроса.

Еще 40% считают важной общую цель, 38% – профессионализм коллег, а 35% – хорошего руководителя. Корпоративную культуру отметили 27%, совместные мероприятия – 18%.

Возраст не всегда имеет значение

При оценке профессиональных качеств большинство респондентов не стали выделять какое-то одно поколение.

Так, 45% считают, что ответственность за работу не зависит от возраста сотрудника. Еще 42% придерживаются такого же мнения о способности справляться со стрессом.

А 55% участников заявили, что возраст вообще не имеет значения, когда речь идет о поиске общего языка с коллегами.

Почти половина опрошенных (47%) также считают, что двигателем изменений в компании могут быть представители любого поколения.

Из-за чего возникают конфликты

Несмотря на это, различия между поколениями иногда становятся причиной недопонимания.

Чаще всего респонденты сталкиваются с разными подходами к работе и обязанностям – этот вариант выбрали 49%. На втором месте оказались различия в жизненных ценностях – 44%, на третьем – отношение к дисциплине (41%).

Еще 24% отметили разный стиль общения, 18% – скорость принятия решений. Использование технологий назвали причиной недопонимания 14% участников. Столько же респондентов заявили, что вообще не сталкивались с подобными проблемами.

Что показал опрос

Результаты исследования показывают, что в современном коллективе возраст сотрудников не обязательно определяет качество их работы или общения. Гораздо важнее взаимное уважение, общая цель и готовность учитывать особенности коллег.

При этом различия в подходах к работе и ценностях действительно могут становиться причиной конфликтов. Поэтому для эффективной работы разновозрастной команды важнее не принадлежность к конкретному поколению, а способность договариваться и выстраивать профессиональные отношения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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