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Общество

В Костанае мужчина избивал людей за деньги

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 15:36 Фото: pexels
Житель Костаная зарегистрировался в Telegram, чтобы получать деньги за выполнение заказов по избиению людей. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.
В конце марта 2026 года подсудимый решил заработать на своем умении драться. От неизвестного в Telegram ему пришел заказ найти и избить мужчину по имени К. Об этом 10 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

После того как житель Костаная установил местонахождение потерпевшего, он вместе с другими людьми жестоко избил его. За выполнение заказа мужчина получил 100 долларов.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевший заявил, что претензий к нему не имеет и просил строго его не наказывать.
"За причинение физических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью и по найму, суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.

А в Алматинской области 11 августа 2026 года стало известно, что присяжные оправдали казахстанку за убийство мужа. Во время ссоры она нанесла супругу удар кухонным ножом в область сердца, от полученного ранения он скончался.
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Камила Салкымбаева
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