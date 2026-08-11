В Костанае мужчина избивал людей за деньги

Житель Костаная зарегистрировался в Telegram, чтобы получать деньги за выполнение заказов по избиению людей. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В конце марта 2026 года подсудимый решил заработать на своем умении драться. От неизвестного в Telegram ему пришел заказ найти и избить мужчину по имени К. Об этом 10 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.





После того как житель Костаная установил местонахождение потерпевшего, он вместе с другими людьми жестоко избил его. За выполнение заказа мужчина получил 100 долларов .





Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Потерпевший заявил, что претензий к нему не имеет и просил строго его не наказывать.