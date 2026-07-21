Сделал замечание и получил два выстрела: чем закончился конфликт в ночном заведении Астаны
В суде осужденный вину признал в полном объеме.
"Приговором суда подсудимый признан виновным в хулиганстве с применением газового оружия и ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы".Прокуратура Астаны
Судом установлено, что виновный, употребив спиртные напитки и шарики с веселящим газом, начал приставать к посетителям ночного заведения, тем самым доставляя им неудобства. В свою очередь один из гостей клуба попытался сделать замечание злоумышленнику и выяснить причины его вызывающего поведения.
"В ответ осужденный, не собираясь соблюдать общественный порядок, в помещении увеселительного заведения вытащил имеющийся при себе газовый пистолет и произвел два выстрела в область грудной клетки потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. После чего злоумышленник скрылся с места преступления".Прокуратура Астаны
Прокуратура столицы призывает граждан соблюдать порядок в общественных местах и напоминает об установленной законом ответственности за противоправные действия.
В Акмолинской области вынесли приговор по зверскому убийству 14-летней девочки. Изверг, расправившийся с подростком, оказался другом семьи. Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным сразу по нескольким статьям, среди которых "Изнасилование", "Сталкинг" и "Убийство". Приговор – пожизненное лишение свободы.