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Сделал замечание и получил два выстрела: чем закончился конфликт в ночном заведении Астаны

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 11:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане суд вынес приговор по делу о вооруженном хулиганстве в одном из ночных заведений столицы. Местному жителю назначили наказание в виде лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В суде осужденный вину признал в полном объеме.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в хулиганстве с применением газового оружия и ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы".Прокуратура Астаны

Судом установлено, что виновный, употребив спиртные напитки и шарики с веселящим газом, начал приставать к посетителям ночного заведения, тем самым доставляя им неудобства. В свою очередь один из гостей клуба попытался сделать замечание злоумышленнику и выяснить причины его вызывающего поведения.

"В ответ осужденный, не собираясь соблюдать общественный порядок, в помещении увеселительного заведения вытащил имеющийся при себе газовый пистолет и произвел два выстрела в область грудной клетки потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. После чего злоумышленник скрылся с места преступления".Прокуратура Астаны

Прокуратура столицы призывает граждан соблюдать порядок в общественных местах и напоминает об установленной законом ответственности за противоправные действия.

В Акмолинской области вынесли приговор по зверскому убийству 14-летней девочки. Изверг, расправившийся с подростком, оказался другом семьи. Процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным сразу по нескольким статьям, среди которых "Изнасилование", "Сталкинг" и "Убийство". Приговор – пожизненное лишение свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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