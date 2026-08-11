В центре Астаны на неделю ограничат движение авто и пешеходов по мосту Архар

В Астане водителей и пешеходов предупредили о недельном ограничении движения по мосту Архар, расположенному в центре столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, стало известно из информации городского акимата:

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Архар (М1). В связи с этим с 11 по 17 августа текущего года движение автотранспортных средств на данном участке будет частично ограничено".

В связи с этим водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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