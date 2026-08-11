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Общество

В центре Астаны на неделю ограничат движение авто и пешеходов по мосту Архар

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 16:17 Фото: pexels
В Астане водителей и пешеходов предупредили о недельном ограничении движения по мосту Архар, расположенному в центре столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 августа 2026 года, стало известно из информации городского акимата:

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Архар (М1). В связи с этим с 11 по 17 августа текущего года движение автотранспортных средств на данном участке будет частично ограничено".
Астана, мост, ограничения, схема, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 16:17

Фото: gov.kz

В связи с этим водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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С 7 по 13 августа возле крупнейшего рынка в Астане ограничат движение

10 августа 2026 года стало известно, что транзитным большегрузам запретили въезд в Астану. Соответствующее постановление принял столичный акимат.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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