"Третий день свободы, пока живой": виртуальный тигр из Балхаша стал героем Instagram

В Instagram набирают популярность видео с виртуальным тигром, который якобы осваивает вольную жизнь в районе Балхаша. В них хищник от первого лица рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается, сообщает Zakon.kz.

Автор страницы Qreative_qazaq превратил историю в целый мини-сериал. Первый опубликованный ролик набрал более трех миллионов просмотров всего за два дня.

"Вода есть, камыш есть, природа отличная. Я только одного не понял: где здесь цивилизация, брат?" – говорит виртуальный герой на видео.





Не обошлось и без бытовых проблем. Тигр вспоминает, что раньше мясо ему приносили, а теперь приходится самостоятельно искать еду. Заодно он пытается разобраться, как будет проходить восстановление популяции. А вот с комарами, судя по видео, договориться оказалось сложнее.

"Прилетел, поел, ушел. Вот настоящий хищник", — шутит он.

В следующих видео герой начинает смотреть на Балхаш уже не как на дикую природу, а как на место для отдыха.

"Третий день свободы. Пока живой", – подписано одно из видео.

В комментариях казахстанцы поддерживают автора роликов и просят не оставлять эту идею:



