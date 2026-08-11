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Общество

"Третий день свободы, пока живой": виртуальный тигр из Балхаша стал героем Instagram

Коллаж тигра из видео , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 17:14 Фото: Instagram/qreative_qazaq
В Instagram набирают популярность видео с виртуальным тигром, который якобы осваивает вольную жизнь в районе Балхаша. В них хищник от первого лица рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается, сообщает Zakon.kz.
Автор страницы Qreative_qazaq превратил историю в целый мини-сериал. Первый опубликованный ролик набрал более трех миллионов просмотров всего за два дня.
"Вода есть, камыш есть, природа отличная. Я только одного не понял: где здесь цивилизация, брат?" – говорит виртуальный герой на видео.

Не обошлось и без бытовых проблем. Тигр вспоминает, что раньше мясо ему приносили, а теперь приходится самостоятельно искать еду. Заодно он пытается разобраться, как будет проходить восстановление популяции. А вот с комарами, судя по видео, договориться оказалось сложнее.
"Прилетел, поел, ушел. Вот настоящий хищник", — шутит он.
В следующих видео герой начинает смотреть на Балхаш уже не как на дикую природу, а как на место для отдыха.
"Третий день свободы. Пока живой", – подписано одно из видео.
В комментариях казахстанцы поддерживают автора роликов и просят не оставлять эту идею:

  • Я третий день слежу за его приключениями. Это лучшее, что я видела.
  • Шедевр.
  • Почему это так смешно? Я не могу остановиться!
Отдельное внимание зрителей привлек казахский язык в роликах. Некоторые пользователи признались, что такие легкие видео помогают освоить бытовую речь.


При этом 5 августа 2026 года в социальных сетях начала распространяться фотография тигра, выпущенного на свободу, якобы он бесконтрольно передвигается по местности. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК назвали изображение фейком и прояснили ситуацию.

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Камила Салкымбаева
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