Аномальные +43°С, грозы и шквал одновременно обрушатся на Казахстан – прогноз жары и дождей на 12 августа

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Казахстан в предстоящую среду одновременно накроют аномальная жара до +43°С и дожди с грозами, градом и шквалом. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды на 12 августа 2026 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, дневной зной обрушится сразу на 13 регионов республики: сильная жара: до +35...+39°С – в Алматинской области, в областях Жетысу, Улытау, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, западе Актюбинской областей,

– в Алматинской области, в областях Жетысу, Улытау, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской, на юге, западе Актюбинской областей, до +38...+42°С – в Жамбылской, на юге Мангистауской областей,

– в Жамбылской, на юге Мангистауской областей, до +40...+43°С – в Туркестанской и Кызылординской областях, очень сильная жара: до +40...+41°С – на юге области Абай , на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу . "Погоду на большей части территории Казахстана будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются град и шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на севере и юго-западе страны ночью и утром ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также из прогноза следует, что пожарная опасность ожидается в ряде регионов страны: высокая пожарная опасность – в Костанайской области, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Акмолинской, в центре, на юге Павлодарской, на севере Карагандинской областей, на севере, юге области Жетысу;

– в Костанайской области, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Акмолинской, в центре, на юге Павлодарской, на севере Карагандинской областей, на севере, юге области Жетысу; чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, на западе, севере Алматинской областей, на западе, востоке, в центре области Жетысу. Материал по теме Казахстан накроет новая волна жары: на юге до +44°C Ранее синоптики рассказали, к чему стоит готовиться жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа 2026 года. По данным РГП "Казгидромет", в трех крупнейших мегаполисах республики ожидаются дожди и зной до +42°С.

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