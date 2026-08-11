Дожди в Алматы и зной до +42°С в Шымкенте: погода в главных городах страны с 12 по 14 августа

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему стоит готовиться жителям трех крупнейших городов страны с 12 по 14 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, жарче всего будет в Шымкенте – там температура воздуха прогреется до +42°С. Осадки же ожидаются только в Алматы – его жителям стоит не забывать про зонты.

Астана

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью порывы ветра могут подняться до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +26...+28°С.

13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +28...+30°С.

14 августа: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +32...+34°С.

Алматы

12 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем сильная жара +34...+36°С.

13 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем сильная жара +35...+37°С.

14 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем сильная жара +35...+37°С.

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Шымкент

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +38...+40°С.

13-14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем сильная жара +40...+42°С.

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О том, в каких регионах страны объявлено штормовое предупреждение на сегодня, 11 августа 2026 года, можно узнать по этой ссылке.