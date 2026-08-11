Курорт с последствиями: чем закончилась проверка баз отдыха в ВКО

На востоке страны владельцев баз отдыха наказали за вред природе. Экологи провели внеплановую проверку местных септиков и пришли в ужас: выгребные ямы никто и никак не чистит, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инспекция нагрянула на зоны отдыха на Бухтарминском водохранилище и в Катон-Карагайском районе. Сразу на четырех базах нашли нарушения. Выгребные ямы и септики оказались без локальных очистных сооружений. Нечистоты разливались по округе и, скорее всего, просочились в землю.

Специалисты взяли пробы почвы и воды на анализ. Но уже выписали четверым предпринимателям штраф за нарушение требований по охране окружающей среды – порядка 2 млн тенге.

"Такая ситуация может негативно повлиять на состояние окружающей среды, почвы и водных ресурсов. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Департаментом также выданы предписания о необходимости строительства локальных очистных сооружений". Руководитель отдела департамента экологии ВКО Фархат Кнасилов

Ранее к казахстанцам обратились из-за пластиковых пакетов.