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Общество

Курорт с последствиями: чем закончилась проверка баз отдыха в ВКО

Курорт с последствиями: чем закончилась проверка баз отдыха в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 22:45 Фото: magnific.com
На востоке страны владельцев баз отдыха наказали за вред природе. Экологи провели внеплановую проверку местных септиков и пришли в ужас: выгребные ямы никто и никак не чистит, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инспекция нагрянула на зоны отдыха на Бухтарминском водохранилище и в Катон-Карагайском районе. Сразу на четырех базах нашли нарушения. Выгребные ямы и септики оказались без локальных очистных сооружений. Нечистоты разливались по округе и, скорее всего, просочились в землю.

Специалисты взяли пробы почвы и воды на анализ. Но уже выписали четверым предпринимателям штраф за нарушение требований по охране окружающей среды – порядка 2 млн тенге.

"Такая ситуация может негативно повлиять на состояние окружающей среды, почвы и водных ресурсов. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Департаментом также выданы предписания о необходимости строительства локальных очистных сооружений". Руководитель отдела департамента экологии ВКО Фархат Кнасилов

Ранее к казахстанцам обратились из-за пластиковых пакетов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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