Алматы, Актобе, Атырау и еще два города накроют НМУ: чего не стоит делать жителям
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"12 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе, Атырау, ночью – в Семее, Усть-Каменогорске", – следует из предупреждения специалистов гидрометцентра.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Материал по теме
11 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались в трех городах – Усть-Каменогорске, Актобе, Алматы.