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Общество

Почти треть населения Казахстана: Аида Балаева сделала заявление

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, люди с флагом, государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 августа 2026 года, отмечается Международный день молодежи. В связи с этим заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сделала важное обращение к молодежи Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась на странице зампремьера РК в Facebook.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Международным днем молодежи! Молодежь – это главная созидательная сила Казахстана. Сегодня в нашей стране проживает более 5,8 млн молодых граждан – почти треть населения. Именно вам предстоит определять будущее государства. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в новой Конституции РК как один из ключевых приоритетов развития страны", – написала Аида Балаева в среду.

Она убеждена, что это стало важным сигналом и мощной мотивацией для молодежи, открыв новые возможности для самореализации, профессионального роста и активного участия в построении справедливого Казахстана.

"По инициативе главы государства государственная молодежная политика получила новый импульс. Возрастная категория молодежи была расширена до 35 лет, что позволило значительно увеличить число молодых людей, охваченных мерами государственной поддержки. Сегодня создаются реальные возможности для получения качественного образования, трудоустройства, открытия собственного дела, приобретения жилья, развития волонтерства и гражданской активности", – подчеркнула Аида Балаева.

По ее словам, уже сегодня эти меры дают конкретные результаты.

"По программам льготного кредитования "Наурыз" и "Отау" государственной поддержкой охвачено более 5,4 тыс. молодых казахстанцев, а благодаря региональным жилищным программам собственное жилье приобрели свыше 7,2 тыс. молодых семей и специалистов. В рамках проекта "Жасыл ел" в текущем году сезонной занятостью обеспечены более 35 тыс. молодых людей. Ежегодно талантливая молодежь получает гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" на реализацию собственных проектов, а лауреатами Государственной молодежной премии "Дарын" становятся лучшие представители нового поколения", – перечислила Аида Балаева.

Она отметила, что особое значение имеет участие молодежи в общественной жизни страны.

"Тысячи молодых казахстанцев становятся волонтерами, реализуют социальные инициативы, участвуют в проектах "Таза Қазақстан", внося реальный вклад в развитие общества и укрепление общенациональных ценностей. Сегодня в Казахстане работают более 400 молодежных организаций и 235 молодежных ресурсных центров, где созданы возможности для самореализации каждого молодого человека", – заявила Аида Балаева.

Кроме того, по словам зампремьера, Казахстан уверенно движется по пути цифровой трансформации, внедрения передовых технологий и искусственного интеллекта.

"Именно молодому поколению предстоит стать главным драйвером этих изменений, создавать новые решения, развивать отечественную науку, технологическое предпринимательство и тем самым укреплять конкурентоспособность нашей республики", – подчеркнула Аида Балаева.

Также она напомнила про важный исторический этап для Казахстана – выборы в Курултай. И особенно ее радует, что в партийных списках представлено немало молодых кандидатов. Это, как отметила зампремьера, свидетельствует о растущей гражданской активности молодежи, ее готовности брать на себя ответственность и участвовать в формировании будущего страны.

"Юноши и девушки! Ваши знания, энергия, ответственность и стремление менять мир к лучшему – это наша главная инвестиция. Мы искренне гордимся вами, верим в ваши способности, инициативность и стремление созидать. Пусть перед вами всегда открываются новые возможности, а ваши успехи становятся успехами всего Казахстана. С праздником!" – заключила Аида Балаева.

22 июля 2026 года Аида Балаева заявила о согласии на посмертное донорство. Обращаясь к казахстанцам, вице-премьер подчеркнула, что "жизнь человека – уникальный дар природы и высшая ценность, которую невозможно измерить ничем в этом мире".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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