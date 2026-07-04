Алматинцев призвали не ходить в горы: названа причина

ДЧС Алматы рекомендует жителям и гостям города соблюдать меры безопасности и воздержаться от походов в горы, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромета" проинформировал, что 4 июля в Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал. Ветер западный с порывами 15-20 м/с.

"В горных районах Иле-Алатау (Медеуский и Бостандыкский районы) прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквалистый ветер. Ветер западный, северо-западный с порывами 15-20 м/с, днем местами до 23-28 м/с. В связи с прогнозом сильных осадков с 4 по 5 июля в горной местности сохраняется вероятность селевых проявлений", – предупредили в ДЧС.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горы в период действия штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями, не находиться под слабо закрепленными конструкциями, а также следить за официальными сообщениями экстренных служб.

К слову, в МЧС напомнили правила поведения в случае угрозы возникновения селя.