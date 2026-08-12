Товары личного пользования: что можно брать с собой в страны ЕАЭС, чтобы не привлечь внимания таможни

Заместитель руководителя таможенного поста "Ауежай-Астана" Департамента государственных доходов по городу Астане Бауыржан Турлыбаев 12 августа на брифинге в РСК рассказал о товарах личного пользования, которые можно брать с собой в страны ЕАЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что товарами для личного пользования считаются товары, предназначенные для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

"При этом таможенные органы учитывают не только назначение товара, но и его количество, характер и частоту перемещения. Например, для отдельных новых товаров установлены количественные критерии: до двух мобильных телефонов и планшетов, один ноутбук, до пяти ювелирных изделий на человека. Большое количество одинаковых новых товаров может вызвать дополнительные вопросы у таможенных органов", – сказал Турлыбаев.

По его словам, при ввозе товаров для личного пользования воздушным транспортом беспошлинная норма составляет до 10 000 евро по стоимости и до 50 кг по весу. При превышении установленных норм на превышение применяются таможенные платежи. Для авиаперевозок предусмотрена ставка 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм превышения весовой нормы. При этом для отдельных категорий товаров могут действовать специальные ограничения и требования.

"Пассажирская таможенная декларация подается в случаях, установленных законодательством ЕАЭС, в том числе при перемещении товаров, подлежащих обязательному декларированию. В международных аэропортах действуют два коридора – "зеленый" и "красный". "Зеленый коридор" предназначен для пассажиров, не имеющих товаров, подлежащих обязательному декларированию. "Красным коридором" проходят пассажиры, имеющие такие товары либо желающие задекларировать их добровольно. Выбор "зеленого коридора" означает заявление пассажира об отсутствии товаров, подлежащих декларированию", – отметил спикер.

Он предупредил, что незадекларирование товара, подлежащего обязательному декларированию, может повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

"Перед пересечением границы пассажирам рекомендуется заранее проверить стоимость и вес перемещаемых товаров, а также обратить внимание на количество одинаковых товаров. Важно убедиться, что в отношении товара не установлены запреты или ограничения. При необходимости следует подготовить соответствующие разрешительные документы. Также необходимо определить, подлежит ли товар обязательному декларированию. Если возникают сомнения, рекомендуется обратиться к сотруднику таможенного органа до прохождения контроля. Соблюдение установленных требований поможет избежать задержек, дополнительных расходов и возможной ответственности", – заключил Турлыбаев.

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