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Общество

Экстремальная жара до +43°С и ливни с градом одновременно идут на Казахстан

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:27 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящий четверг, 13 августа 2026 года, одновременно ожидаются экстремальная жара и ливни с градом. Об этом говорится в прогнозе, который Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу, дневной аномальный зной накроет сразу 14 регионов республики:

сильная жара:

  • до +35°С – на юге, востоке Акмолинской, на юге Западно-Казахстанской областей,
  • до +35+39°С – в Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай,
  • до +38+42°С – в Жамбылской, Мангистауской областях,
  • до +40+43°С – в Туркестанской и Кызылординской областях,

очень сильная жара:

  • до +40+41°С – на юге областей Абай, Улытау, Карагандинской области, на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу.

Погода без осадков под влиянием обширного антициклона прогнозируется на большей части Казахстана.

"Лишь на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града и возникновение шквалов. По республике прогнозируются усиление ветра, на юге – пыльная буря, на севере страны ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской области, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе, востоке области Абай, на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, востоке Алматинской, на западе Мангистауской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере, юго-востоке Акмолинской, в центре, на юге, востоке Павлодарской, на севере Карагандинской области, на севере, юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей, на западе, востоке, в центре области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:27
Жара до +42°C и грозовой дождь: озвучен прогноз погоды для мегаполисов Казахстана

Ранее синоптики объявили, что на Казахстан надвигаются похолодание и дожди с грозами. При этом, по данным "Казгидромета", аномальная жара все же сохранится на юге страны. Подробнее с прогнозом погоды на 13-15 августа 2026 года можете ознакомиться по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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