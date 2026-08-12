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Общество

На 11 часов закроют на ремонт участок одной из загруженных улиц Алматы

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:50 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на 11 часов перекроют участок ул. Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, проинформировали в акимате мегаполиса:

"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Яссауи вводятся временные ограничения движения. Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Жандосова до ул. Шаляпина".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:50

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей, гостей и автолюбителей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 17:50
С 11 августа на одной из загруженных дорог Алматы изменится движение

Ранее сообщалось, что в Алматы полностью перекроют участок ул. Центральная. С подробной схемой и сроками можете ознакомиться здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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