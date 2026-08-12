На 11 часов закроют на ремонт участок одной из загруженных улиц Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на 11 часов перекроют участок ул. Яссауи, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, проинформировали в акимате мегаполиса:
"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Яссауи вводятся временные ограничения движения. Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа движение будет перекрыто на участке от ул. Жандосова до ул. Шаляпина".
Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Жителей, гостей и автолюбителей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.
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Ранее сообщалось, что в Алматы полностью перекроют участок ул. Центральная. С подробной схемой и сроками можете ознакомиться здесь.
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