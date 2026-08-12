#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Поддержка молодежи – один из ключевых приоритетов государства: Токаев поздравил с Международным днем молодежи

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:29 Фото: Zakon.kz
В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню молодежи. В столице собрались около 3 тысяч представителей активной молодежи из всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Среди них – волонтеры, ученые, предприниматели, представители молодежных организаций, специалисты молодежных ресурсных центров, представители государственных органов, общественные деятели, артисты и спортсмены.

С поздравительным словом к молодежи обратился президент Республики Казахстан. Обращение главы государства зачитала заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодежь – движущая сила общества, источник созидательных идей. И казахстанские юноши и девушки демонстрируют высокие результаты на международных образовательных и научных конкурсах, спортивных состязаниях, высоко поднимая наш небесно-голубой флаг.

"Политика поддержки молодежи всегда будет оставаться одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сегодня во всех регионах республики строятся новые школы, спортивные объекты и центры развития. Реализуются масштабные проекты, оказывается всесторонняя поддержка талантливой молодежи. Ярким подтверждением этому является грант "Тәуелсіздік ұрпақтары", который будет вручен сегодня. Конкурс, призванный выявить лучших из лучших, объединил прогрессивных, патриотичных, образованных и трудолюбивых молодых граждан. Будущее нашей священной Родины – в ваших руках! Сегодня во всех сферах жизни нашей страны проводятся фундаментальные реформы. Новая Конституция, единодушно поддержанная нашим народом на общенациональном референдуме, придала новый импульс масштабным преобразованиям и открыла путь к дальнейшему развитию и процветанию Казахстана. В Основном законе развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического направления. Кроме того, впервые в главном документе страны прямо закреплена государственная поддержка волонтерской деятельности. Таким образом, мы утверждаем в обществе новую этику, присущую цивилизованной нации, и последовательно внедряем в общественное сознание принципы "Таза Қазақстан" и "Адал азамат". Казахстан как государство, пользующееся высоким авторитетом, вступил на путь уверенного развития и сделал шаг в эпоху исторического подъема. Наша страна активно проводит масштабную цифровизацию и внедряет технологии искусственного интеллекта во все сферы. В конечном счете наша цель – построить экономически сильный, Справедливый, Передовой, Безопасный и Чистый Казахстан, где верховенствуют Закон и Порядок. Устремленная к новому, находящаяся в авангарде добрых начинаний энергичная молодежь способна покорить любые вершины. Я твердо в это верю! Желаю всем успехов! Пусть перед вами будут открыты все дороги! Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан!" – сказано в поздравлении президента.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары". Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Ранее глава государства заявил, что "скоро впервые в истории Казахстана состоятся выборы в Курултай, которые, безусловно, станут важнейшим событием в жизни страны".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев
16:00, 06 марта 2026
Токаев поздравил казахстанок с наступающим Международным женским днем
Год рабочий профессий
12:01, 03 ноября 2025
Год рабочих профессий: партия "Ауыл" наградила лучших тружеников и активную молодежь страны
Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником
17:32, 07 марта 2024
Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
20:33, Сегодня
"Поддерживаем друг друга после ошибок": Ислам Чесноков перед матчем против "Партизана"
Жибек Куламбаева
20:07, Сегодня
Жибек Куламбаева оформила камбэк и пробилась во второй круг турнира в Сербии
Бейбит Жукаев на &quot;Кубке Президента&quot;
19:36, Сегодня
Бейбит Жукаев не смог выйти в четвертьфинал "Кубка Президента" в Астане
В Астане благотворительный забег-фестиваль Jüregimniñ Jeñimpazy объединил более 5000 гостей
19:20, Сегодня
В Астане благотворительный забег-фестиваль Jüregimniñ Jeñimpazy объединил более 5000 гостей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: