"Мама, я попал в беду": МВД предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества с ИИ

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В Министерстве внутренних дел РК 12 августа 2026 года предупредили казахстанцев о мошенничестве с использованием ИИ. Аферисты подделывают голос и внешность родственников, чтобы убедить жертв срочно перевести деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, современные цифровые технологии позволяют аферистам имитировать человека в режиме реального времени. Главная задача злоумышленников – вызвать эмоциональный шок и заставить жертву совершить необдуманный перевод. "Полиция призывает граждан сохранять бдительность и остерегаться мошеннических схем с использованием технологий искусственного интеллекта. Основная цель таких схем – завоевать доверие и побудить гражданина незамедлительно перевести денежные средства", – говорится в сообщении МВД РК. Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют соблюдать основные правила безопасности: не торопитесь и не поддавайтесь на просьбы о "срочном переводе денег";

прекратите разговор и самостоятельно перезвоните близкому человеку на его обычный номер;

заранее договоритесь с членами семьи о секретном слове или контрольном вопросе, который поможет подтвердить личность собеседника;

никому не сообщайте данные банковской карты, SMS-коды и пароли, а при возникновении подозрений обратитесь в полицию. Стражи порядка напоминают: не стоит безоговорочно верить знакомому лицу на экране или знакомому голосу в динамике. "Всегда проверяйте информацию перед переводом денежных средств. Одна минута проверки может помочь предотвратить серьезные финансовые потери". Пресс-служба МВД РК Ранее стало известно, что в Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций.

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