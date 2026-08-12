"Мама, я попал в беду": МВД предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества с ИИ
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В Министерстве внутренних дел РК 12 августа 2026 года предупредили казахстанцев о мошенничестве с использованием ИИ. Аферисты подделывают голос и внешность родственников, чтобы убедить жертв срочно перевести деньги, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, современные цифровые технологии позволяют аферистам имитировать человека в режиме реального времени.
Главная задача злоумышленников – вызвать эмоциональный шок и заставить жертву совершить необдуманный перевод.
"Полиция призывает граждан сохранять бдительность и остерегаться мошеннических схем с использованием технологий искусственного интеллекта. Основная цель таких схем – завоевать доверие и побудить гражданина незамедлительно перевести денежные средства", – говорится в сообщении МВД РК.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:
- не торопитесь и не поддавайтесь на просьбы о "срочном переводе денег";
- прекратите разговор и самостоятельно перезвоните близкому человеку на его обычный номер;
- заранее договоритесь с членами семьи о секретном слове или контрольном вопросе, который поможет подтвердить личность собеседника;
- никому не сообщайте данные банковской карты, SMS-коды и пароли, а при возникновении подозрений обратитесь в полицию.
Стражи порядка напоминают: не стоит безоговорочно верить знакомому лицу на экране или знакомому голосу в динамике.
"Всегда проверяйте информацию перед переводом денежных средств. Одна минута проверки может помочь предотвратить серьезные финансовые потери".Пресс-служба МВД РК
Ранее стало известно, что в Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций.
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