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Общество

"Мама, я попал в беду": МВД предупредило казахстанцев о новом виде мошенничества с ИИ

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 22:33 Фото: freepik
В Министерстве внутренних дел РК 12 августа 2026 года предупредили казахстанцев о мошенничестве с использованием ИИ. Аферисты подделывают голос и внешность родственников, чтобы убедить жертв срочно перевести деньги, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, современные цифровые технологии позволяют аферистам имитировать человека в режиме реального времени.

Главная задача злоумышленников – вызвать эмоциональный шок и заставить жертву совершить необдуманный перевод.

"Полиция призывает граждан сохранять бдительность и остерегаться мошеннических схем с использованием технологий искусственного интеллекта. Основная цель таких схем – завоевать доверие и побудить гражданина незамедлительно перевести денежные средства", – говорится в сообщении МВД РК.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, правоохранители рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:

  • не торопитесь и не поддавайтесь на просьбы о "срочном переводе денег";
  • прекратите разговор и самостоятельно перезвоните близкому человеку на его обычный номер;
  • заранее договоритесь с членами семьи о секретном слове или контрольном вопросе, который поможет подтвердить личность собеседника;
  • никому не сообщайте данные банковской карты, SMS-коды и пароли, а при возникновении подозрений обратитесь в полицию.

Стражи порядка напоминают: не стоит безоговорочно верить знакомому лицу на экране или знакомому голосу в динамике.

"Всегда проверяйте информацию перед переводом денежных средств. Одна минута проверки может помочь предотвратить серьезные финансовые потери".Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что в Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций.

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Канат Болысбек
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