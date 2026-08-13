#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

Бегущий казахстанец намерен финишировать в Алматы для голосования на выборах

Забег Астана - Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 05:25 Фото: YouTube/Khabar SPORT
Ультрамарафонец Мендибай Алимгазинов, который бежит по маршруту Астана – Алматы, планирует финишировать 23 августа в Алматы и принять участие в голосовании, сообщает Zakon.kz.

Забег по маршруту протяженностью 1 300 км спортсмен посвятил предстоящим выборам депутатов Курултая, передает "24KZ". На днях его приветствовали жители Акмолинской и Карагандинской областей.

Так, в Аршалы жители немного пробежали вместе со спортсменом, а в Осакаровке встретили дастарханом и предоставили ночлег. В Караганде к ультрамарафонцу присоединились юные спортсмены, которые также пробежали небольшой отрезок пути вместе с опытным марафонцем.

"Своей инициативой "Құрылтайға жол" я хочу напомнить казахстанцам об историческом значении предстоящего голосования. Для меня этот забег – своего рода разминка перед дальнейшими крупными соревнованиями. Хочу сказать большое спасибо жителям, которые встречали нас, накрывали дастарханы и поддерживали в дороге", – поделился с журналистами Мендибай Алимгазинов.

На днях был назван регион Казахстана с наиболее высокой продолжительностью жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
выборы в Финляндии
01:15, 12 февраля 2024
Завершилось голосование во втором туре выборов президента в Финляндии
выборы в Алматы
18:22, 29 октября 2023
Голосование на довыборах в маслихат завершилось на закрытых участках в Алматы
выборы в Финляндии
00:18, 29 января 2024
Стали известны предварительные результаты голосования на выборах президента Финляндии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
07:17, Сегодня
Бен Шелтон стал вторым финалистом "Мастерса" в Монреале
Усман Нурмагомедов
06:59, Сегодня
Менеджер Усмана Нурмагомедова – о переговорах с UFC: Они с Хабибом примут решение
Александр Шевченко
06:40, Сегодня
Александр Шевченко проиграл в финале квалификации "Мастерса" в Цинциннати
Брэндон Накашима
05:59, Сегодня
Стал известен первый финалист "Мастерса" в Монреале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: