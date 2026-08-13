Бегущий казахстанец намерен финишировать в Алматы для голосования на выборах

Ультрамарафонец Мендибай Алимгазинов, который бежит по маршруту Астана – Алматы, планирует финишировать 23 августа в Алматы и принять участие в голосовании, сообщает Zakon.kz.

Забег по маршруту протяженностью 1 300 км спортсмен посвятил предстоящим выборам депутатов Курултая, передает "24KZ". На днях его приветствовали жители Акмолинской и Карагандинской областей.

Так, в Аршалы жители немного пробежали вместе со спортсменом, а в Осакаровке встретили дастарханом и предоставили ночлег. В Караганде к ультрамарафонцу присоединились юные спортсмены, которые также пробежали небольшой отрезок пути вместе с опытным марафонцем.

"Своей инициативой "Құрылтайға жол" я хочу напомнить казахстанцам об историческом значении предстоящего голосования. Для меня этот забег – своего рода разминка перед дальнейшими крупными соревнованиями. Хочу сказать большое спасибо жителям, которые встречали нас, накрывали дастарханы и поддерживали в дороге", – поделился с журналистами Мендибай Алимгазинов.

На днях был назван регион Казахстана с наиболее высокой продолжительностью жизни.