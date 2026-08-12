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Общество

Пятый месяц платят ипотеку за пустующие квартиры жители Петропавловска

Квартиры в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 04:20 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Новоселы Петропавловска купили жилье в ипотеку, но еще с весны не могут заехать в свои квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", к пятиэтажному дому до сих пор не подвели канализацию и воду, а также не благоустроена прилегающая территория. Люди, уставшие от обещаний представителей строительной компании, просят местные власти обратить внимание на их проблему. Ведь они уже пять месяцев выплачивают кредиты и несут убытки.

Все это время они вынуждены снимать жилье и платить ипотечные займы без возможности заселения. Большинство жителей оформили ипотеку по программе "Наурыз әскери".

В беседе с журналистами представитель строительной компании отказался давать гарантии по срокам завершения благоустройства. В свою очередь, уставшие от ожиданий владельцы квартир, намерены обратиться в суд.

Жители микрорайона Алатау в Алматы уже несколько лет живут без воды, канализации и дорог.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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