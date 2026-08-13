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Общество

Врачи обрекли казахстанца на два месяца мук: какую компенсацию он отсудил за это

марлю оставили врачи в теле казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:15 Фото: сгенерировано ИИ
Марлевый тампон (марлеому) оставили в теле жителя Кызылординской области во время хирургической операции. В Верховном суде РК 13 августа 2026 года рассказали, какую он получил за это компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Как указано в судебном документе, мужчина долгое время испытывал сильные боли, страдал от незаживающей раны и был вынужден перенести повторное хирургическое вмешательство, которое оплатил за собственный счет.

В связи с этим в суде он потребовал взыскать с медицинского учреждения материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

"Судом установлено, что первоначально истцу была проведена операция по удалению кисты. Однако спустя два месяца в другом медицинском учреждении ему была выполнена повторная операция, в ходе которой из области предыдущего хирургического вмешательства извлечен оставленный ранее марлевый тампон", – сообщили в суде.

В результате внеплановой проверки уполномоченным органом по контролю за оказанием качества медицинских услуг были выявлены многочисленные нарушения при оказании медпомощи.

"Установлено, что во время операции не были соблюдены обязательные стандарты, послеоперационное наблюдение осуществлялось ненадлежащим образом, медицинская документация велась с нарушениями: ежедневные записи были неполными, отсутствовала клиническая интерпретация результатов исследований, а также сведения об исследовании материалов, полученных во время операции. Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о доказанности вины ответчика и удовлетворил иск", – говорится в сообщении Верховного суда.

С медицинского учреждения в пользу истца взыскано более 1,5 млн тенге в счет возмещения компенсации морального вреда и материального ущерба.

Жительница Астаны стала жертвой клиники пластической хирургии. После липосакции у нее возникли тяжелые осложнения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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