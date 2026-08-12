Видео в соцсетях обернулось для казахстанца походом в полицию и штрафом

В Кызылорде местного жителя, устроившего пранк в лифте, привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа 2026 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Кызылординской области:

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой гражданин вместе со своим знакомым вступает в словесный конфликт в лифте, после чего ситуация переросла в драку. Их действия представляли угрозу для находившихся в лифте других людей. В конце видеозаписи граждане заявили, что произошедшее было пранком".

По данному факту 20-летний житель Кызылорды Касымбек Нурсултан был доставлен в полицию.

По решению суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Полиция предупреждает, что подобные "шутки" недопустимы, и призывает граждан "соблюдать общественный порядок и уважительно относиться к окружающим".

28 июля 2026 года в МВД Казахстана заявили, что будут называть имена авторов противоправного контента в социальных сетях и показывать их исключительно в профилактических целях. В ведомстве отметили, что они "ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного". Блогеры-нарушители в прямых эфирах, в частности, стримах в TikTok, "выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей".

Позднее стало известно, какие меры предприняла полиция Казахстана в отношении авторов противоправного контента в соцсетях. В частности, из-за роликов в TikTok и Instagram были арестованы жители Семея, Алматинской области, Туркестанской области, Астаны, Тараза. А стримершу из Жамбылской области пришлось даже госпитализировать в центр психического здоровья для прохождения лечения.