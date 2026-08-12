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Общество

Видео в соцсетях обернулось для казахстанца походом в полицию и штрафом

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 13:23 Фото: pexels
В Кызылорде местного жителя, устроившего пранк в лифте, привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа 2026 года рассказали в Департаменте полиции (ДП) Кызылординской области:

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой гражданин вместе со своим знакомым вступает в словесный конфликт в лифте, после чего ситуация переросла в драку. Их действия представляли угрозу для находившихся в лифте других людей. В конце видеозаписи граждане заявили, что произошедшее было пранком".

По данному факту 20-летний житель Кызылорды Касымбек Нурсултан был доставлен в полицию.

По решению суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Полиция предупреждает, что подобные "шутки" недопустимы, и призывает граждан "соблюдать общественный порядок и уважительно относиться к окружающим".

28 июля 2026 года в МВД Казахстана заявили, что будут называть имена авторов противоправного контента в социальных сетях и показывать их исключительно в профилактических целях. В ведомстве отметили, что они "ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного". Блогеры-нарушители в прямых эфирах, в частности, стримах в TikTok, "выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей".

Позднее стало известно, какие меры предприняла полиция Казахстана в отношении авторов противоправного контента в соцсетях. В частности, из-за роликов в TikTok и Instagram были арестованы жители Семея, Алматинской области, Туркестанской области, Астаны, Тараза. А стримершу из Жамбылской области пришлось даже госпитализировать в центр психического здоровья для прохождения лечения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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