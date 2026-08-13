До 216 тысяч тенге от государства: кто в Казахстане имеет право на единовременную выплату

Казахстанцам, пострадавшим от разного рода преступлений, рассказали о возможности получить единовременную выплату-компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Фонде компенсации потерпевшим. Как пояснили в следственном управлении Департамента полиции Акмолинской области, человек, ставший жертвой преступления, может столкнуться не только с моральными и физическими проблемами, но и с материальными потерями.

"Именно для дополнительной защиты прав потерпевших в Казахстане действует закон о Фонде компенсации потерпевших. Данный механизм предусматривает возможность получения потерпевшими единовременной денежной компенсации", – сообщили в управлении.

При этом уточнили, что компенсация из фонда – это не возмещение причиненного вреда, а предусмотренная законом государственная гарантия для определенных категорий потерпевших.

Право на компенсацию имеют:

несовершеннолетние потерпевшие, ставшие жертвами сексуального насилия;

люди, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

потерпевшие от торговли людьми и пыток;

потерпевшие, наделенные правами потерпевшего – законные представители и представители потерпевшего, правопреемники.

Размер единовременной компенсации составляет от 30 до 50 месячных расчётных показателей (от 129 750 до 216 250 тенге), в зависимости от категории потерпевших.

"Важно знать, что в течение трех лет после признания вас потерпевшим необходимо обратиться с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий функции уголовного исследования", – добавили в управлении.

Фонд компенсации потерпевшим создали в 2018 году. Пополняется он за счет обязательных принудительных платежей, взыскиваемых судами со всех осужденных лиц, а также судебных денежных взысканий.

В Казахстане также есть специальная социальная выплата. Рассчитывать на нее могут люди, долгое время работавшие во вредных условиях труда.