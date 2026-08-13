#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
Общество

До 216 тысяч тенге от государства: кто в Казахстане имеет право на единовременную выплату

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 10:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцам, пострадавшим от разного рода преступлений, рассказали о возможности получить единовременную выплату-компенсацию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Фонде компенсации потерпевшим. Как пояснили в следственном управлении Департамента полиции Акмолинской области, человек, ставший жертвой преступления, может столкнуться не только с моральными и физическими проблемами, но и с материальными потерями.

"Именно для дополнительной защиты прав потерпевших в Казахстане действует закон о Фонде компенсации потерпевших. Данный механизм предусматривает возможность получения потерпевшими единовременной денежной компенсации", – сообщили в управлении.

При этом уточнили, что компенсация из фонда – это не возмещение причиненного вреда, а предусмотренная законом государственная гарантия для определенных категорий потерпевших.

Право на компенсацию имеют:

  • несовершеннолетние потерпевшие, ставшие жертвами сексуального насилия;
  • люди, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
  • потерпевшие от торговли людьми и пыток;
  • потерпевшие, наделенные правами потерпевшего – законные представители и представители потерпевшего, правопреемники.

Размер единовременной компенсации составляет от 30 до 50 месячных расчётных показателей (от 129 750 до 216 250 тенге), в зависимости от категории потерпевших.

"Важно знать, что в течение трех лет после признания вас потерпевшим необходимо обратиться с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий функции уголовного исследования", – добавили в управлении.

Фонд компенсации потерпевшим создали в 2018 году. Пополняется он за счет обязательных принудительных платежей, взыскиваемых судами со всех осужденных лиц, а также судебных денежных взысканий.

В Казахстане также есть специальная социальная выплата. Рассчитывать на нее могут люди, долгое время работавшие во вредных условиях труда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
18:20, 01 марта 2024
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
спасание
17:44, 01 мая 2024
Около трех тысяч североказахстанцев получили единовременные выплаты
Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость
13:57, 28 июля 2026
Единовременная выплата по беременности и родам в Казахстане: назван максимальный размер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
11:12, Сегодня
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале &quot;тысячника&quot; в Торонто
10:57, Сегодня
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале "тысячника" в Торонто
Елена Рыбакина и Ига Швёнтек
10:48, Сегодня
"Будет эпично": Tennis Letter анонсировал суперматч Рыбакина - Швёнтек за титул в Торонто
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
10:38, Сегодня
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: